Жилой квартал Au centre

Иерусалим, Израиль
от
$197,505
20.02.2026
$197,505
02.04.2025
$176,967
;
6
ID: 25614
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Другие комплексы
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Ашдод, Израиль
от
$592,515
новая квартира 4 комнаты 100 м2 14м2 терраса Новое здание центральное и развивающееся местоположение
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Показать все Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$783,750
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Показать все Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
Красивый 3-комнатный дуплекс с террасой - Бограшов / Бен Иегуда • Дуплекс 3 комнаты • 2 спальни • 2 душевые комнаты 5 этаж с лифтом • 70 м2 + 20 м2 терраса • Вид с моря Бен Иегуда / Бограшов Цена: 4 850 000 Совместные расходы: 300 / месяц
Агентство
Immobilier.co.il
Realting.com
