Жилой квартал Exquisite luxury apartment by the beach

Эта современная дизайнерская квартира с 3 спальнями предлагает отличное расположение на одной из самых престижных улиц Тель-Авива, с видом на морской берег и красивую пляжную набережную. С 170 м2 жилой площади и просторной террасой 200 м2, эта квартира обеспечивает идеальную обстановку для наслаждения захватывающими закатами и средиземноморской Ривьерой. Гостиная с открытой планировкой, дизайнерская кухня, столовая, роскошная первичная спальня, две дополнительные спальни и офисная зона предлагают как роскошь, так и функциональность. Кроме того, частный выход в бассейн добавляет привлекательности этой исключительной недвижимости. Парковка: 1