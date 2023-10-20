Жилой квартал Exquisite luxury apartment by the beach

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Эта современная дизайнерская квартира с 3 спальнями предлагает отличное расположение на одной из самых престижных улиц Тель-Авива, с видом на морской берег и красивую пляжную набережную. С 170 м2 жилой площади и просторной террасой 200 м2, эта квартира обеспечивает идеальную обстановку для наслаждения захватывающими закатами и средиземноморской Ривьерой.
Гостиная с открытой планировкой, дизайнерская кухня, столовая, роскошная первичная спальня, две дополнительные спальни и офисная зона предлагают как роскошь, так и функциональность. Кроме того, частный выход в бассейн добавляет привлекательности этой исключительной недвижимости.
Парковка: 1
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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