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Жилой квартал Exquisite luxury apartment by the beach

Тель-Авив, Израиль
от
$9,55 млн
;
8
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ID: 25260
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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Эта современная дизайнерская квартира с 3 спальнями предлагает отличное расположение на одной из самых престижных улиц Тель-Авива, с видом на морской берег и красивую пляжную набережную. С 170 м2 жилой площади и просторной террасой 200 м2, эта квартира обеспечивает идеальную обстановку для наслаждения захватывающими закатами и средиземноморской Ривьерой. Гостиная с открытой планировкой, дизайнерская кухня, столовая, роскошная первичная спальня, две дополнительные спальни и офисная зона предлагают как роскошь, так и функциональность. Кроме того, частный выход в бассейн добавляет привлекательности этой исключительной недвижимости. Парковка: 1

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Exquisite luxury apartment by the beach
Тель-Авив, Израиль
от
$9,55 млн
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