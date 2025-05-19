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LOYO & BONDAR

Индонезия, Lodtunduh
;
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2007
На платформе
На платформе
1 год 8 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
loyo-development.com/
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О застройщике

LOYO & BONDAR
один из самых быстрорастущих застройщиков с более чем 15-летним опытом в строительстве. С 2019 года компания активно развивает проекты на Бали, предлагая высокое качество и европейские стандарты.

Проекты и деятельность

  • 32 150 кв. м недвижимости.
  • 10 проектов в активной стройке.

Ключевые проекты:

  • PANDAWA DREAM
  • PANDAWA HILLS 
  • Melasti Arcade
  • Melasti Dream Residence
  • XO PROJECT PANDAWA
  • XO CANGGU
  • U Villas I и II
  • Jungle Flowers Villas Ubud
Услуги

Спектр услуг:

1. Проектирование и архитектура:

- Разработка индивидуальных дизайн-проектов
- Создание архитектурных и инженерных решений с учётом всех требований клиента
- Визуализация и моделирование проектов

2. Строительство и ремонт:

- Полный цикл строительных работ, от фундамента до внутренней отделки
- Ремонт и реконструкция объектов недвижимости
- Контроль за строительством и технический надзор

3. Интерьерный дизайн и меблировка:

- Подбор и поставка мебели и аксессуаров
- Дизайн интерьера, соответствующий последним тенденциям
- Услуги по декорированию помещений

4. Юридическое сопровождение:

- Полное юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
- Консультации по вопросам открытия компании и получения рабочих виз
- Подготовка и проверка всех необходимых документов

5. Управление недвижимостью:

- Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи
- Услуги по управлению арендой и обслуживанию объектов
- Организация и контроль за эксплуатацией недвижимости

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 17:15
(UTC+8:00, Asia/Kuala_Lumpur)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Новостройки
Смотреть все 17 новостроек
Лента Vip объект
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$220,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 50–87 м²
15 объектов недвижимости 15
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 25–92 м²
50 объектов недвижимости 50
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Унгасан, Индонезия
от
$300,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
3 объекта недвижимости 3
Уникальная возможность приобрести виллу в престижном комплексе Melasti Dream Residence на Бали! Общая информация: - Местоположение: Бали, Букит, район Меласти - Количество вилл: 63 - Доходность (ROI): 17% - Доходность от аренды: 25-30% Описание вилл: Каждая вилла Melasti Dream…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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English, Русский
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Убуд, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 87–158 м²
2 объекта недвижимости 2
Jungle Flower Villas  — это уникальный комплекс из 10 вилл, расположенный в самом сердце Бали, в Убуде. Этот культурный и духовный центр острова известен своими природными красотами и спокойной атмосферой. Виллы окружены джунглями и утопают в зелени, создавая ощущение полного уединения и гар…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Кутух, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зон…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
1 2 3
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