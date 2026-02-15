Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Zakynthos Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Zakynthos Municipal Unit, Греция

виллы
6
2 объекта найдено
Вилла 12 комнат в Закинтос, Греция
Вилла 12 комнат
Закинтос, Греция
Число комнат 12
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,75 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 9 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Роскошная вилла 300 кв.м. с бассейном и видом на море на Закинфе Всего в 6 км от города З…
$2,52 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Параметры недвижимости в Zakynthos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
