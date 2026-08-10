Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Zagora - Mouresi Municipality
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Zagora Mouresi Municipality, Греция

;
Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Отель 1 960 м² в Agios Dimitrios, Греция
Отель 1 960 м²
Agios Dimitrios, Греция
Площадь 1 960 м²
Код собственности: HPS4926 - Отель для продажи в Afetes Agios Dimitrios за €1.600.000. Этот …
$1,84 млн
Оставить заявку
Уникальная возможность: бутик-отель (off-market) в Загора, Греция
Уникальная возможность: бутик-отель (off-market)
Загора, Греция
Число комнат 19
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
С радостью представляю один из самых особенных объектов в нашем портфеле — бутик-отель , дос…
$2,48 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти