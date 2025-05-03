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Таунхаусы с видом на море в периферии Западной Греция, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Nafpaktia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Nafpaktia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$203,530
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Nafpaktia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Nafpaktia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$469,684
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$229,624
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Алисос, Греция
Таунхаус 6 комнат
Алисос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 4 уро…
$417,497
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферии Западной Греция, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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