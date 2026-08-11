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Таунхаусы в периферии Западной Греция, Греция

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Пиргос
4
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7 объектов найдено
Таунхаус в Пиргос, Греция
Таунхаус
Пиргос, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$306,984
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Таунхаус в Валими, Греция
Таунхаус
Валими, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$188,913
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Patras, Греция
Таунхаус
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$224,335
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Grekodom Development
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Таунхаус в Агиос Иоаннис, Греция
Таунхаус
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$1,51 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Пиргос, Греция
Таунхаус
Пиргос, Греция
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$330,598
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Patras, Греция
Таунхаус
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$194,817
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Grekodom Development
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Таунхаус в Агиос Иоаннис, Греция
Таунхаус
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$436,862
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферии Западной Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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