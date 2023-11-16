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Таунхаусы в Municipal Unit of Diakopto, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€220,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Diakopto, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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