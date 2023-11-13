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Таунхаусы в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,95 млн

Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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