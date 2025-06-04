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Таунхаусы с видом на море в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$2,04 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с видом на горы
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