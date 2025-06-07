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Виллы с видом на море в Волосе, Греция

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1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Волос, Греция
Вилла 9 комнат
Волос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$814,120
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Волосе, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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