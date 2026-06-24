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Коттеджи у моря в Верии, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 7 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 7 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 7
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 2 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 2 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
$188,913
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$767,461
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Value OneValue One
Коттедж 4 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,24 млн
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$767,461
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Grekodom Development
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Коттедж в Trilofo, Греция
Коттедж
Trilofo, Греция
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$920,953
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TekceTekce
Коттедж 6 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 6 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 6
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
$531,319
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 256 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$566,740
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Верии, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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