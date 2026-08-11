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Отели в Верии, Греция

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1 объект найдено
Отель 2 865 м² в Rizomata, Греция
Отель 2 865 м²
Rizomata, Греция
Площадь 2 865 м²
Продается отель площадью 2865 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
$1,65 млн
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