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Коммерческая недвижимость в Верия, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 8 комнат с видом на город, с furnishings в Верия, Греция
Коммерческая 8 комнат с видом на город, с furnishings
Верия, Греция
Комнаты 8
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Продаются 2 эдентичные квартиры в центре города Верия. Квартиры расположены на втором и трет…
€120,000
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Koumaria, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Koumaria, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 600 кв.м в северной Греции. Из окон открывается великолепный вид на…
€300,000
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Като-Вермион, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Като-Вермион, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 430 кв.м в северной Греции. Из окон открывается вид на горы, на лес…
€390,000
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