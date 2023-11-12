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Жильё в Triandria Municipal Unit, Греция

квартиры
13
15 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€275,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€145,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Property Code: HPS3619 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki 40 Ekklisies for €155.000 . This…
€155,000
Студия 1 ванная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Property Code: HPS3618 - Studio FOR SALE in Thessaloniki 40 Ekklisies for €100.000 . This 36…
€100,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Property Code: HPS3309 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki 40 Ekklisies for €260.000 . This…
€260,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Property Code: HPS3307 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki 40 Ekklisies for €260.000 . This…
€260,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Property Code: HPS3305 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki 40 Ekklisies for €245.000 . This…
€245,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 163 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€260,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 37 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
€138,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 162 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий эта…
€360,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 173 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной с…
€200,000
Коттедж 4 комнаты с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаются два одинаковых коттеджа в элитном районе города Салоники. Коттеджи находятся на ст…
€900,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 138 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€235,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€86,000
Квартира 4 спальни с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€280,000

Параметры недвижимости в Triandria Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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