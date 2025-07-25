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Дома с видом на море в периферийной единице Тира (Санторини), Греция

Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
12
1 объект найдено
Вилла в Imerovigli, Греция
Вилла
Imerovigli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Наш новый проект, расположенный в Месарии, состоит из двадцати пяти отдельных вилл с частным…
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Типы недвижимости в периферийной единице Тира (Санторини)

виллы

Параметры недвижимости в периферийной единице Тира (Санторини), Греция

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