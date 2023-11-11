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Виллы в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

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3 объекта найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Тира, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Монолифос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Монолифос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…
€850,000
Вилла 6 спален с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Вилла 6 спален с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Ref: 181 - Thira Продается вилла 6 спален, 1 гостиная, 1 кухня, 4 ванные комнаты, 1 туалет, …
€1,50 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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