  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Тира (Санторини)
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в периферийной единице Тира (Санторини), Греция

Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
12
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Монолифос, Греция
Вилла 6 комнат
Монолифос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Цокольный этаж состоит из …
$994,875
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
