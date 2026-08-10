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Жилье в периферийной единице Тира (Санторини), Греция

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Municipality of Thira
10
Thira Municipal Unit
10
Тира
3
10 объектов найдено
Дуплекс 8 комнат в Картерадос, Греция
Дуплекс 8 комнат
Картерадос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Дом 3 спальни в Тира, Греция
Дом 3 спальни
Тира, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла Санторини с джакузи – 1/6 €360 000С помощью модели совместного владения мы позволяем б…
$424,671
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Бунгало 2 комнаты в Municipality of Thira, Греция
Бунгало 2 комнаты
Municipality of Thira, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Современный дом (Semi-detached) в топовой локации | Санторини Локация: Санторини — …
$374,989
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 2 комнаты в Эмборион, Греция
Вилла 2 комнаты
Эмборион, Греция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76 млн
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Дом 4 комнаты в Тира, Греция
Дом 4 комнаты
Тира, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Санторини, Тера: В уникальном месте острова Под строительство На продажу Дом 180 кв.м. в 550…
$841,224
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Квартира 4 комнаты в Епископи Гониас, Греция
Квартира 4 комнаты
Епископи Гониас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция Предлагаются меблированные вил…
$450,928
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Дом в Тира, Греция
Дом
Тира, Греция
Площадь 360 м²
Санторини, Тера: В уникальном месте острова, 2 Дома продаются в стадии строительства, 180 кв…
$1,68 млн
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Вилла 7 комнат в Фиростефани, Греция
Вилла 7 комнат
Фиростефани, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Вилла в Imerovigli, Греция
Вилла
Imerovigli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Наш новый проект, расположенный в Месарии, состоит из двадцати пяти отдельных вилл с частным…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Пиргос Каллистис/Пиргос, Греция
Дом 3 комнаты
Пиргос Каллистис/Пиргос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Подробности недвижимости: Расположение: Пиргос Каллистис, Санторини Спальни: 2 Ванные к…
$301,771
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Типы недвижимости в периферийной единице Тира (Санторини)

дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Тира (Санторини), Греция

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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