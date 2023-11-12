Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферийная единица Тира (Санторини)

Жильё в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

Municipality of Thira
14
Thira Municipal Unit
13
15 объектов найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Municipality of Thira, Греция
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Municipality of Thira, Греция
Комнаты 4
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция Предлагаются меблированные вил…
€428,000
Дом 4 комнаты в Municipality of Thira, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Thira, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Santorini, Thira: In a unique part of the island Under construction Detached house for sale …
€800,000
Дом в Municipality of Thira, Греция
Дом
Municipality of Thira, Греция
Площадь 360 м²
Santorini, Thira: In a unique spot of the island, 2 Detached Houses, under construction, of …
€1,60 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Тира, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
€2,00 млн
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
€1,50 млн
Коттедж с Traditional house в Ия. Санторини, Греция
Коттедж с Traditional house
Ия. Санторини, Греция
Площадь 150 м²
Santorini island (Oia) Erasmos Real estate recommends an unfinished house (in concrete) 150s…
€2,00 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alopronia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alopronia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
€250,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Монолифос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Монолифос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…
€850,000
Дом 2 спальни с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Код недвижимости: 1473 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 144 кв.м, уровни 3 Санторин…
€375,000
Дом 4 спальни с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Код недвижимости: 1461 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, на фасаде Загородный дом общей площадью 150 кв…
€100,000
Дом 2 спальни с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Код недвижимости: 1302 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 75 кв.м, на первом этаже Са…
€350,000
Дом 2 спальни с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Код: 1197 - Перисса ПРОДАЕТСЯ Традиционный отдельно стоящий дом общей площадью 65 кв.м. Перв…
€165,000
Вилла 6 спален с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Вилла 6 спален с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Ref: 181 - Thira Продается вилла 6 спален, 1 гостиная, 1 кухня, 4 ванные комнаты, 1 туалет, …
€1,50 млн
Квартира 4 спальни с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Квартира 4 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Ref: 174 - Thira Santorinis Продается 2-х этажный мезонет с 4 спальнями, 1 гостиной, 1 кухне…
€1,10 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Karterados, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Karterados, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Санторини. Коттедж состоит из 3 спа…
€425,000

Типы недвижимости в периферийная единица Тира (Санторини)

дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти