Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Sithonia
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Терраса

Многоуровневые квартиры с террасой в Municipality of Sithonia, Греция

Sithonia Municipal Unit
5
Никити
4
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот прекрасный двухуровневый дуплекс, расположенный в очаровательной приб…
$325,776
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти