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Инвестиционная недвижимость в Municipality of Nea Propontida, Греция

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1 объект найдено
Инвестиционная 330 м² в Неа-Потидея, Греция
Инвестиционная 330 м²
Неа-Потидея, Греция
Площадь 330 м²
Отличная возможность для инвестиций в Халкидики, Греция! Это здание площадью 330 квадратных …
$739,476
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Агентство
Halkidiki Properties
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