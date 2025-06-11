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Виллы в Тасосе, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Тасос, Греция
Вилла
Тасос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$250,424
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Вилла в Тасос, Греция
Вилла
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Цоколь…
$495,157
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