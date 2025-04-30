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Дома с видом на море в периферийной единице Тасос, Греция

Thassos Municipality
114
Тасос
11
12 объектов найдено
Таунхаус 8 комнат в Thassos Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
$1,12 млн
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Вилла 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Вилла 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
$679,585
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 5 комнат
Скала Калирахис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$402,937
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Каллирахи, Греция
Коттедж 1 комната
Каллирахи, Греция
Число комнат 1
Площадь 408 м²
Количество этажей 3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
$447,020
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Коттедж 8 комнат в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 8 комнат
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$183,866
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Тау…
$421,878
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Потамья, Греция
Коттедж 3 комнаты
Потамья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостин…
$82,318
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Коттедж 4 комнаты в Каливия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каливия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
$313,123
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Вилла 4 комнаты в Айос-Георгиос, Греция
Вилла 4 комнаты
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Первый…
$772,757
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Вилла 7 комнат в Скала Рахонио, Греция
Вилла 7 комнат
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$943,739
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$327,974
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$385,555
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Типы недвижимости в периферийной единице Тасос

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Тасос, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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