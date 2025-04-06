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Коттеджи с видом на горы в Tempi Municipality, Греция

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English, Русский, Ελληνικά
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 комната в Афины, Греция
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Число комнат 1
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. У объекта ес…
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Агентство
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English, Русский, Ελληνικά
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Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Агентство
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Grekodom Development
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