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Коттеджи в Tempi Municipality, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Рапсани, Греция
Коттедж 3 комнаты
Рапсани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$126,036
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Tempi Municipality, Греция

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