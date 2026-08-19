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Отели в South Pilio Municipality, Греция

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1 объект найдено
Отель 864 м² в Кала Нера, Греция
Отель 864 м²
Кала Нера, Греция
Площадь 864 м²
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
$1,02 млн
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