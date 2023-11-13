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Отели в South Pilio Municipality, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 1
Площадь 864 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
€860,000
Realting.com
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