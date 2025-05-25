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Дома с видом на горы в Sitia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,57 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Sitia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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