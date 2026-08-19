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Квартиры в периферийной единице Серре, Греция

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Amphipolis Municipality
5
Visaltia Municipality
3
Квартира Удалить
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9 объектов найдено
Квартира в Amphipolis Municipality, Греция
Квартира
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 34 м²
Продается квартира на первом этаже площадью 34,35 кв.м., с небольшим частным садом на фасаде…
$101,965
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Квартира 2 спальни в Нигрита, Греция
Квартира 2 спальни
Нигрита, Греция
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается квартира площадью 91 кв.м в Серресе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$86,569
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Квартира 1 спальня в Amphipolis Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Amphipolis Municipality, Греция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Продается квартира площадью 40 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$114,256
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Квартира 1 спальня в Аидонохори, Греция
Квартира 1 спальня
Аидонохори, Греция
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$153,492
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Квартира в Amphipolis Municipality, Греция
Квартира
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 44 м²
Продаётся – Современная квартира 44 м² с балконом 16,5 м² Продаётся квартира на первом…
$161,167
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Квартира 2 спальни в Аидонохори, Греция
Квартира 2 спальни
Аидонохори, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на четвертом этаже и…
$137,685
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Amphipolis Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Amphipolis Municipality, Греция
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$181,661
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Квартира 2 спальни в Amphipolis Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Amphipolis Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$257,841
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Квартира 3 спальни в Ано Вронтоу, Греция
Квартира 3 спальни
Ано Вронтоу, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается квартира площадью 135 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на 3 уровн…
$129,878
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Типы недвижимости в периферийной единице Серре

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Серре, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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