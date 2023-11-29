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Квартиры в периферийная единица Серре, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с furnishings в Аретуса, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Аретуса, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€85,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Аспровалта, Греция
Квартира 2 спальни
Аспровалта, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на втором этаже и со…
€125,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни с видом на горы в Serres Municipality, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Serres Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в Серресе. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€105,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в периферийная единица Серре, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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