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Коттеджи с бассейном в Saronida Municipal Unit, Греция

Saronis
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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 6 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,37 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Saronida Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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