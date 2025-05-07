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Коттеджи с видом на море в Saronida Municipal Unit, Греция

Saronis
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7 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из…
$598,087
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Коттедж 7 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 7 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,68 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$939,369
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 6 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,37 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,02 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$574,059
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 5 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$1,31 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Saronida Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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