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Коттеджи с видом на горы в Saronida Municipal Unit, Греция

Saronis
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3 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$939,369
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Коттедж 6 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 6 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,37 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 5 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$1,31 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Saronida Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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