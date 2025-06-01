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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Ретимни, Греция

Municipality of Rethymnon
31
Ретимнон
31
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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 39 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$168,526
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$599,761
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 126 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$567,799
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 42 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$179,437
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$260,602
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ: Квартира в строящемся доме в городе Ретимно, КритЭта современная квартира, часть …
$361,903
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 44 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$188,291
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 732 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу: Строящиеся Квартиры в городе Ретимно, КритСовременный жилой дом в г…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Продается дуплекс площадью 38 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$163,373
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферийной единице Ретимни

однокомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Ретимни, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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