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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Западные Афины, Греция

Municipality of Peristeri
7
Municipality of Ilion
3
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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Municipality of Ilion, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
$454,028
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Западные Афины, Греция

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