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Таунхаусы в периферийной единице Западные Афины, Греция

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Municipality of Ilion
3
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3 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Ilion, Греция
Таунхаус
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Продается таунхаус площадью 82 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый эт…
$354,213
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Таунхаус в Municipality of Ilion, Греция
Таунхаус
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$501,801
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Ilion, Греция
Таунхаус
Municipality of Ilion, Греция
Площадь 119 м²
Продается таунхаус площадью 119 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон о…
$513,608
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в периферийной единице Западные Афины, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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