Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферийная единица Западные Афины
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в периферийная единица Западные Афины, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€620,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€475,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Западные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти