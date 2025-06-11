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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Фокида, Греция

Delphi Municipality
4
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4 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Dorida Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$97,079
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Agoriani, Греция
Коттедж 1 комната
Agoriani, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поистине уни…
$2,86 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$628,161
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$171,317
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в периферийной единице Фокида, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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