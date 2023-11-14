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Коттеджи в Муниципалитет Дорида, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Дорида, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Дорида, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€300,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в замок, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
замок, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€85,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Эратини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Эратини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
€170,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Дорида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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