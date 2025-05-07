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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Северные Афины, Греция

Municipality of Kifisia
14
Municipality of Marousi
4
Municipality of Agia Paraskevi
9
Municipality of Chalandri
6
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7 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$712,877
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Третий этаж…
$313,123
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$712,877
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$712,877
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$723,314
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$866,307
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$887,182
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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