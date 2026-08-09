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Виллы в периферийной единице Острова, Греция

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Municipality of Troizinia Methana
11
Municipal Unit of Troizinia
11
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11 объектов найдено
Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 340 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Вилла состоит из Из окон открывает…
$1,13 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 384 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,60 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,56 млн
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
$1,83 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 436 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$613,968
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 255 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$944,567
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 530 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 530 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,69 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,30 млн
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Вилла в Галатас, Греция
Вилла
Галатас, Греция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$3,07 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 409 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 409 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одного санузла, 2 кл…
$2,10 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Уникальная вилла, настоящая жемчужина на берегу моря, с непревзойденным видом, ждет своего в…
$6,97 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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