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Виллы в периферийная единица Острова, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Nektarios, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Nektarios, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,20 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Острова, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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