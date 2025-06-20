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Виллы в Municipality of Spetses, Греция

Спеце
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3 объекта найдено
Вилла в Спеце, Греция
Вилла
Спеце, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$346,514
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Вилла в Спеце, Греция
Вилла
Спеце, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$438,918
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Вилла в Спеце, Греция
Вилла
Спеце, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
$924,038
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Параметры недвижимости в Municipality of Spetses, Греция

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