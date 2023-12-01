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Виллы в Спеце, Греция

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Спеце, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Спеце, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 125 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж со…
€380,000
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