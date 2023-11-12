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Земельные участки в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

50 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1035 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€800,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в районе Вула. Банковский объект
€350,000
Земельные участки 1 комната в периферия Аттика, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1139 кв.м. в Афинах. На территории подведе…
€475,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Афинах
€320,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике
€950,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 364 кв.м. в Афинах. Участок расположен в районе Панорама Вула
€540,000
Земельные участки в периферия Аттика, Греция
Земельные участки
периферия Аттика, Греция
Площадь 420 м²
Property Code. 14418 - Plot in Acharnes FOR SALE. Size: 420 sq.m, Price160.000 € George K…
€160,000
Земельные участки в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 500 м²
Property Code. 1522 - Plot FOR SALE in Attika - South Vari for €250.000. Discover the featur…
€250,000
Земельные участки в Municipality of Saronikos, Греция
Земельные участки
Municipality of Saronikos, Греция
Площадь 608 м²
Код недвижимости. 1437 - Участок Саронида ПРОДАЕТСЯ. Размер: 608 кв.м, Цена 400.000 € ID: 14…
€400,000
Земельные участки в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 1 000 м²
Property Code. 1303 - Plot in Kropia FOR SALE. Size: 1000 sq.m, Price1.000.000 € George K…
€1,000,000
Земельные участки в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 1 100 м²
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
€100,000
Земельные участки в Municipality of Saronikos, Греция
Земельные участки
Municipality of Saronikos, Греция
Площадь 1 230 м²
ID: # GTK021 - Kalyvia Thorikou, Lagonisi: угловой участок 1230 кв.м. при включении акра раз…
€260,000
Земельные участки в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 1 000 м²
ID: # GK005 - Афины - Юг, Vari - Varkiza: ДЛЯ ПРОДАЖИ участок самолета 1000см фасад. Он расп…
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 321 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в районе Вула. Площадь участка составляет 321 кв.м. Имеется разр…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в южном районе Афин, Вуле. Приморский район является одним из са…
€260,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Афинах. На территории строение, подведена в…
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 601 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в периферия Аттика, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Площадь 504 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 504 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
€180,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в лак, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
лак, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€335,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в лак, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
лак, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок находится в районе Саронида. Саронида- один из престижных южных пригородов…
€265,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в периферия Аттика, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 325 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашемe внимаию земельный участок в уютном городке Марафонас, который находится на…
€535,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в периферия Аттика, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 785 кв.м. в Аттике. Земельный участок расположен в райо…
€133,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Аттике. Имеет великолепный вид на море. П…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в лак, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
лак, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 950 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАнависсос
€266,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Аттике. На территории колодец. Участок нах…
€860,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в Аттике. На территории строени…
€2,65 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 330 кв.м. в Аттике. Участок находится в ра…
€318,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в периферия Аттика, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 612 кв.м. в Афинах. Земельный участок расположен в райо…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
€800,000
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