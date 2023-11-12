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Дуплексы в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с near beach luxury brand new maisonette в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Дуплекс 2 спальни с near beach luxury brand new maisonette
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Отличная строительная мезонет в комплексе из 4 объектов с эксклюзивным использованием сада п…
€750,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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