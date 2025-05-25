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Таунхаусы с видом на горы в Rafina Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$356,960
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 11 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Таунхаус 11 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 567 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$362,179
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Rafina Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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