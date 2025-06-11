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Коттеджи с видом на море в Pylaia Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$685,266
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$611,029
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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