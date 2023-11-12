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Жильё в Платанос, Греция

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Святой Георгий, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Святой Георгий, Греция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция Предлагаются виллы с панорамным видом на…
€830,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Kaliviani, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Kaliviani, Греция
Комнаты 5
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция Предлагаются виллы с панорам…
€865,000
Дом 2 спальни в Святой Георгий, Греция
Дом 2 спальни
Святой Георгий, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот традиционный дом в классическом стиле на продажу в Кастелли, Киссамос, Ханья, представл…
€350,000
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