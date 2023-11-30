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Коммерческая недвижимость в периферия Пелопоннес, Греция

Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
15
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Corinth
9
Лутракион
4
Municipality of Nafplio
3
Municipality of Xylokastro and Evrostina
3
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
3
Municipal Unit of Assos - Lechaio
3
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79 объектов найдено
Другое рядом с метро в Municipality of Corinth, Греция
Другое рядом с метро
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 105 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 105 Sq.m., Grou…
€80,000
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Древние фенео, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Древние фенео, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 360 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на горы…
€1,20 млн
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Grekodom Development
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Другое 4 спальни с On Corner в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Другое 4 спальни с On Corner
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Korinthia 580 Sq.m., 6 Bedrooms, Gro…
€380,000
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Aria, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Aria, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 600 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на гор…
€1,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с камином, с кладовой, с Painted в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 1 комната с камином, с кладовой, с Painted
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Property Code: 621768 - Apartment FOR SALE in Vocha Vrachati for €86.000. This 48 sq. m. Apa…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с Painted, с bright, с Open view в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с Painted, с bright, с Open view
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
ID Недвижимость: 621763 - Врачати, недавно построенная квартира в углу на мезонине, ПРОДАЕТС…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с камином, с Painted, с bright в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коммерческая 2 комнаты с камином, с Painted, с bright
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Property Code: 621759 - Apartment FOR SALE in Vocha Vrachati for €140.000 . This 78 sq. m. …
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с камином, с кладовой, с bright в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с камином, с кладовой, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ID Real Estate: 621754 - Kokkoni, недавно построенный мезонет, угловой уголок 3 этажа, чтобы…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с камином, с bright, с Open view в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с камином, с bright, с Open view
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
ID Immobilien: 11713 - Лефкакия, недавно построенная мезонет на фасаде на первом этаже ПРОДА…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с Painted, с bright в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с Painted, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
ID Недвижимость: 581680 - Πευκάλι, Мезонет непрерывно на мезонине, ПРОДАЕТСЯ жилая площадь о…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с bright, с Panoramic, с Open view в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с bright, с Panoramic, с Open view
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
ID Недвижимость: 11675 - Λευκάκια, мезонет непрерывно на мезонине, ПРОДАЕТСЯ жилая площадь о…
Цена по запросу
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Инвестиционная 2 комнаты с мебелью, с камином, с Painted в периферия Пелопоннес, Греция
Инвестиционная 2 комнаты с мебелью, с камином, с Painted
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
ID Недвижимость: 621641 - Τίρυνθα, отремонтированный дом для одной семьи, просторный 3 этажа…
Цена по запросу
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Коммерческая 6 комнат с мебелью, с кладовой, с Painted в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 6 комнат с мебелью, с кладовой, с Painted
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
ID Недвижимость: 621619 - Πορτοχέλι, дом на одну семью непрерывно 3 КУПИТЬ полы Жилая площад…
Цена по запросу
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Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden в Асос, Греция
Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden
Асос, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 270 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
€360,000
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Коммерческая 3 комнаты с камином, с Painted, с bright в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 3 комнаты с камином, с Painted, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Код недвижимости: 11572 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia за € 240.000. Это 120 кв. Дом по…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с камином, с Painted, с bright в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с камином, с Painted, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Код недвижимости: 11571 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia за € 165.000. Это 71 кв. м. Дом …
Цена по запросу
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Коммерческая 10 комнат с кладовой, с A C, с bright в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 10 комнат с кладовой, с A C, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 10
Площадь 325 м²
Код недвижимости: 1141 - Здание на продажу в Асини Толо за € 280.000. Это 325 кв. м. Здание …
Цена по запросу
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Коммерческая 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Код недвижимости: 581509 - Дом на продажу в Аргос Центр за € 250.000. Это 127 кв. Дом постро…
Цена по запросу
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Коммерческая 3 комнаты с камином, с кладовой, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 3 комнаты с камином, с кладовой, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Код недвижимости: 11460 - Дом на продажу в центре Эрмиони за € 650.000. Это 218 кв. м. Дом п…
Цена по запросу
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Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 760 м²
Vrachati residential complex 760sq.m. on a plot of 1000 sq.m. in excellent condition, 2 leve…
€1,30 млн
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Коммерческая с Panoramic, с View Sea, с Energy class Excluded в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая с Panoramic, с View Sea, с Energy class Excluded
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 5 800 м²
В Сиропигадо в Северной Кинурии участок земли общей площадью 5800 кв.м. с оливковыми деревья…
Цена по запросу
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Коммерческая 5 комнат с камином, с кладовой, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 5 комнат с камином, с кладовой, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Property Code: 11108 - House FOR SALE in Ermioni Agioi Anargiroi for €350.000 . This 220 sq.…
Цена по запросу
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Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с камином, с Painted в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с камином, с Painted
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Код недвижимости: 1705 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 185 кв.м, 2 уровня Краниди …
Цена по запросу
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Коммерческая 6 комнат с камином, с кладовой, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 6 комнат с камином, с кладовой, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Код недвижимости: 1715 - ПРОДАЕТСЯ отремонтированный 6 Спальни, Дом общей площадью 420 кв.м,…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с кладовой, с bright, с Open view в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с кладовой, с bright, с Open view
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Код недвижимости: 1765 - ДЛЯ ПРОДАЖИ недавно построенные 2 Спальни, Квартира общей площадью …
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Код недвижимости: 1801 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Краниди Порточели за € 175.000. Это 132 кв. Мез…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 комнаты с камином, с кладовой, с bright в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 2 комнаты с камином, с кладовой, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Property Code: 1889 - FOR SALE newly built 2 Bedrooms, Apartment of total surface 95 sq.m,…
Цена по запросу
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Инвестиционная 4 комнаты с камином, с Painted, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Инвестиционная 4 комнаты с камином, с Painted, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
ID Недвижимость: 1343 - Ξηροπήγαδο, недавно построенный мезонет непрерывно 2 этажи ПРОДАЕТСЯ…
Цена по запросу
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Инвестиционная 8 комнат с камином, с Painted, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Инвестиционная 8 комнат с камином, с Painted, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Код недвижимости: 11119 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 8 спален, Дом общей площадью 400 кв.…
Цена по запросу
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Отель 14 комнат с мебелью, с охраной, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Отель 14 комнат с мебелью, с охраной, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 480 м²
Property Code: 11196 - Hotel FOR SALE in Asini Tolo for €1.500.000 . This 480 sq. m. furnish…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в периферия Пелопоннес

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