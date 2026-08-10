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Коммерческая недвижимость в периферии Пелопоннес, Греция

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Municipality of Corinth
6
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
4
Municipal Unit of Loutraki Perachora
4
Municipal Unit of Corinth
3
18 объектов найдено
Коммерческое помещение 580 м² в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коммерческое помещение 580 м²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Korinthia 580 Sq.m., 6 Bedrooms, Gro…
$384,571
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Отель 2 577 м² в Геролименас, Греция
Отель 2 577 м²
Геролименас, Греция
Площадь 2 577 м²
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на мор…
$4,19 млн
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Grekodom Development
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Отель 2 500 м² в Кало Неро, Греция
Отель 2 500 м²
Кало Неро, Греция
Площадь 2 500 м²
Продается отель площадью 2500 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепн…
$3,78 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Отель 241 м² в Municipality of Sikyona, Греция
Отель 241 м²
Municipality of Sikyona, Греция
Количество спален 4
Площадь 241 м²
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель со…
$566,740
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Grekodom Development
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Коммерческое помещение в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческое помещение
Municipality of Corinth, Греция
Коммерческая недвижимость на первом этаже площадью 184 кв.м. на продажу в востребованном при…
$285,677
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Sideris Real Estate
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Коммерческое помещение 135 м² в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческое помещение 135 м²
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Код собственности: 581758 - Maisonette FOR SALE в Лутраки-Перачорской Истмии за 350 000 евро…
$438,713
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Коммерческое помещение 270 м² в Асос, Греция
Коммерческое помещение 270 м²
Асос, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 270 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
$524,414
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Отель 1 325 м² в Витина, Греция
Отель 1 325 м²
Витина, Греция
Площадь 1 325 м²
Шале комлекс В горной Аркадии, всего два часа езды на автомобиле от столицы Греции Афин,…
$4,72 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 000 м² в Агрилос, Греция
Отель 1 000 м²
Агрилос, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается отель площадью 1000 кв.м на полуострове Пелопоннес. У объекта есть кондиционер, …
$1,48 млн
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Grekodom Development
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Продаётся угловое коммерческое помещение на первом этаже общей площадью 68 кв.м в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Продаётся угловое коммерческое помещение на первом этаже общей площадью 68 кв.м
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Продаётся угловое коммерческое помещение на первом этаже общей площадью 68 кв.м, с антресоль…
$372,039
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Sideris Real Estate
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Отель 1 450 м² в Толо, Греция
Отель 1 450 м²
Толо, Греция
Площадь 1 450 м²
Предлагается на продажу гостиница 1.450 кв.м недалеко от города Нафплион. Гостиница с…
$4,49 млн
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Grekodom Development
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Отель 180 м² в Китта/Коита, Греция
Отель 180 м²
Китта/Коита, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается отель площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Отель расположен на 3уровнях. Ц…
$377,827
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Grekodom Development
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Отель 1 460 м² в Municipality of Corinth, Греция
Отель 1 460 м²
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 18
Площадь 1 460 м²
Продается отель площадью 1460 кв.м в пригороде города Салоники. Отель расположен на 3уровнях…
$2,60 млн
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Grekodom Development
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Коммерческое помещение 135 м² в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческое помещение 135 м²
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Имущественный кодекс: 581755 - Дом для продажи в Лутраки-Перачорской Истмии за € 450 000. Эт…
$438,713
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Отель 400 м² в Перахора, Греция
Отель 400 м²
Перахора, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
На берегу Ионического моря, в 4 км. от знаменитого Коринфского канала, соединяющего Эгейское…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ в Municipality of Corinth, Греция
ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
ПЕРИЯЛИ, ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ 600m2, Комплекс из пятнадцати автономных квартир в аренду в непос…
$938,794
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Sideris Real Estate
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Отель на продажу в 50 метрах от моря в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Отель на продажу в 50 метрах от моря
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Гостиница в Лутраки в отличном функциональном состоянии всего в 50 метрах от моря. .   У от…
$813,991
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Sideris Real Estate
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Hotel Genesis with private beach. в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Hotel Genesis with private beach.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество этажей 4
Описание объекта Открыт: 1971 Ремонт: 2023 Количество номеров: 45 Остановившись в отеле Gene…
$2,29 млн
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Типы недвижимости в периферии Пелопоннес

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