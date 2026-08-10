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Отели в периферии Пелопоннес, Греция

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
3
Municipal Unit of Loutraki Perachora
3
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12 объектов найдено
Отель 2 577 м² в Геролименас, Греция
Отель 2 577 м²
Геролименас, Греция
Площадь 2 577 м²
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на мор…
$4,19 млн
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Grekodom Development
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Отель 2 500 м² в Кало Неро, Греция
Отель 2 500 м²
Кало Неро, Греция
Площадь 2 500 м²
Продается отель площадью 2500 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепн…
$3,78 млн
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Grekodom Development
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Отель 241 м² в Municipality of Sikyona, Греция
Отель 241 м²
Municipality of Sikyona, Греция
Количество спален 4
Площадь 241 м²
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель со…
$566,740
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Grekodom Development
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TekceTekce
Отель 1 325 м² в Витина, Греция
Отель 1 325 м²
Витина, Греция
Площадь 1 325 м²
Шале комлекс В горной Аркадии, всего два часа езды на автомобиле от столицы Греции Афин,…
$4,72 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 000 м² в Агрилос, Греция
Отель 1 000 м²
Агрилос, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается отель площадью 1000 кв.м на полуострове Пелопоннес. У объекта есть кондиционер, …
$1,48 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 450 м² в Толо, Греция
Отель 1 450 м²
Толо, Греция
Площадь 1 450 м²
Предлагается на продажу гостиница 1.450 кв.м недалеко от города Нафплион. Гостиница с…
$4,49 млн
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Grekodom Development
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Отель 180 м² в Китта/Коита, Греция
Отель 180 м²
Китта/Коита, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается отель площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Отель расположен на 3уровнях. Ц…
$377,827
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Grekodom Development
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Отель 1 460 м² в Municipality of Corinth, Греция
Отель 1 460 м²
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 18
Площадь 1 460 м²
Продается отель площадью 1460 кв.м в пригороде города Салоники. Отель расположен на 3уровнях…
$2,60 млн
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Grekodom Development
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Отель 400 м² в Перахора, Греция
Отель 400 м²
Перахора, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
На берегу Ионического моря, в 4 км. от знаменитого Коринфского канала, соединяющего Эгейское…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ в Municipality of Corinth, Греция
ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
ПЕРИЯЛИ, ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ 600m2, Комплекс из пятнадцати автономных квартир в аренду в непос…
$938,794
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Sideris Real Estate
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Отель на продажу в 50 метрах от моря в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Отель на продажу в 50 метрах от моря
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Гостиница в Лутраки в отличном функциональном состоянии всего в 50 метрах от моря. .   У от…
$813,991
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Sideris Real Estate
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Hotel Genesis with private beach. в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Hotel Genesis with private beach.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество этажей 4
Описание объекта Открыт: 1971 Ремонт: 2023 Количество номеров: 45 Остановившись в отеле Gene…
$2,29 млн
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Типы недвижимости в периферии Пелопоннес

коммерческая недвижимость
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