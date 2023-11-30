ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Коммерческая
периферия Пелопоннес
Гостиницы, отели
Отели в периферия Пелопоннес, Греция
Municipality of Corinth
4
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
4
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
3
Отель
Очистить
16 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Отель 14 комнат с мебелью, с охраной, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
14
14
480 м²
Property Code: 11196 - Hotel FOR SALE in Asini Tolo for €1.500.000 . This 480 sq. m. furnish…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
1
9 000 м²
1
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Rethi, Греция
6
3
241 м²
1
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
7
2
400 м²
1
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
€1,45 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pisia, Греция
1
2 220 м²
1
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
€3,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
корона, Греция
1
891 м²
1
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
€700,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
1
6 000 м²
1
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
€6,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с furnishings
Riglia, Греция
1
300 м²
1
Предлагается на продажу отель в Агиос Николаос Мани. Отель состоит из трех каменных зданий, …
€650,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с furnishings
Лутра Ореас Еленис, Греция
1
2 415 м²
1
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
€2,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Kato Assos, Греция
1
2 500 м²
1
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
€2,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 16 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Lecheo, Греция
30
14
980 м²
1
Продается отель площадью 980 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Отель расположен на 2уровнях. Цо…
€850,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агалиани, Греция
1
2 500 м²
1
Продается отель площадью 2500 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
€3,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с furnishings
Номия, Греция
1
728 м²
1
Предлагаеися на продажу гостиница площадью в 728 кв.м, в районе Ксифиас, всего в 7 км от зам…
€950,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с furnishings
Lefkakia, Греция
1
1 450 м²
1
Предлагается на продажу гостиница 1.450 кв.м недалеко от города Нафплион. Гостиница состоит …
€3,80 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kyparissos, Греция
1
2 577 м²
1
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
€3,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
1
470 м²
1
Продается отель площадью 470 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Недвижимость продает…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Типы недвижимости в периферия Пелопоннес
коммерческая недвижимость
коммерческая недвижимость
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL