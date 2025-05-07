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Коттеджи с бассейном в Panorama Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$2,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Panorama Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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