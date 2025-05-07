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Коттеджи с видом на море в Panorama Municipal Unit, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$1,20 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 474 м²
Этаж 6/1
Продается 6-этажный коттедж площадью 474 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$1,79 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 295 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 295 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$659,354
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$2,30 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$1,88 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,36 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
$438,372
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Panorama Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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