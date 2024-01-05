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Коттеджи в Panorama Municipal Unit, Греция

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12 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€190,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€630,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€2,20 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается новый 4-уровневый коттедж в Панораме с видом на море и на город. Первый уровень со…
€480,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€900,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
€420,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 266 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€600,000
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Коттедж 5 спален с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
€650,000
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Grekodom Development
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Коттедж 6 спален с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 кладо…
€550,000
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Panorama Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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